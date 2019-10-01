Гонконг: видеозапись с выстрелом полицейского

В Гонконге один из манифестантов получил огнестрельное ранение в ходе стычки с силами правопорядка во вторник. На этих кадрах предположительно запечатлён момент, когда полицейский выстрелил с близкого расстояния в нападавшего на него человека. Представитель полиции Гонконга подтвердил применение боевого оружия.

По данным местных СМИ, пострадавший – 18-летний студент. Он получил ранение в области левого плеча и был незамедлительно доставили в больницу, где ему сделали операция. Подробностей о его состоянии не сообщается.

Видеозапись с выстрелом сразу распространилась в социальных сетях, что усилило ярость протестующих, которые принялись бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

По случаю семидесятилетия образования КНР в Гонконге были запланированы празднества и фейерверк, но их отменили из-за выступлений оппозиции, которые вылились в столкновения с полицией.

Массовые протесты начались здесь в начале лета, когда власти попытались внести изменения в закон об экстрадиции, и продолжились несмотря на решение администрации отказаться от этой инициативы.