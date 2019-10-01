Банки Греции: "куда делись деньги"?

Обеспечить достаточность капитала банков. Эта задача стоит перед властями Греции. А пока проблемы есть. Аргирис Магиатис - безнесмен. Он пытается получить кредит на развитие своего дела; ресторана на острове Саламина. Но пока ему не везет.

Аргирис Магиатис, бизнесмен: "Новостей все еще нет. Единственно хорошая вещь, так это то, что мы уладили дела с некоторыми старыми долгами. Мы стараемся выполнять наши платежные обязательства. Банки должны начать предоставлять кредиты предпринимателям и делать это по низким процентным ставкам. В противном случае ничего не работает. Мы ждем и надеемся на лучшее".

Даже если банк и дает кредит, обходится он дорого. В еврозоне процентная ставка по кредиту ниже 2%. И это вполне устраивает мелкий и средний бизнес. В Греции процентная ставка выше 4%.

Аналогичная ситуация складывается с ипотекой. В еврозоне процентная ставка в среднем составляет 1,56%. Греческие банки выдают кредит на жилье под 3% и выше. Финансовые структуры в Греции, отмечают местные жители, похожи на бездонную бочку. Налогоплательщики заплатили более 60 миллиардов евро за рекапитализацию банковской системы.

Дионисис Хионис, эксперт: "После всех рекапитализаций, которые столь значительно отягощают государственный долг, кто-то должен известить нас о том, почему греческая банковская система все еще испытывает проблемы. Куда делись деньги? Напомню, деньги поступили от греческого народа, не от от акционеров, это не их средства".

Симела Тухтиду, Euronews: "Чтобы бороться с низким экономическим ростом власти Греции готовят масштабный план, который называют не иначе как схемой Геракла, в честь греческого полубога. Подобно тому, как согласно мифу, Геракл вычистил авгиевы конюшни, правительство намерено очистить банки от плохих активов. Речь идет о предоставлении гарантий для продажи облигаций, обеспеченных неработающими кредитами. Если это сработает, банки смогут вернуться к нормальной деятельности и выполнять свою основную задачу - финансировать греческий бизнес и потребителей".

Средства на гарантии возьмут из государственной казны, в надежде на то, что это будет в последний раз.