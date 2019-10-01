Датчанин и американец получат престижную премию "Глобальная энергия"

В четверг в Москве пройдет вручение международной премии "Глобальная энергия", которая присваивается ежегодно за выдающиеся научные исследования и разработки в области энергетики.

В этом году она посвящена инфраструктурным технологиям, позволяющим решить проблемы хранения и передачи энергии.

Лауреатами премии 2019 стали датский профессор Фреде Блобьерг "за выдающийся технический вклад в развитие интеллектуальной системы управления для широкого использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ)" и профессор Халил Амин из США "за вклад в развитие технологии эффективного хранения энергии".

Ученые разделят между собой премиальный фонд в размере 39 млн рублей, а также получат золотые медали, золотые нагрудные значки и дипломы.

"Глобальная энергия" входит в ТОП-99 самых престижных и значимых наград по данным Международной обсерватории IREG. В рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) она находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

Премия была учреждена в России Ассоциацией "Глобальная энергия". Ее поддерживают крупнейшие энергетические компании России, включая "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "ФСК ЕЭС". С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии.

Вы сможете посмотреть прямой эфир церемонии вручения премии в четверг, 3 октября, в 11:30 МСК. Церемония пройдет в рамках Российской энергетической недели-2019.