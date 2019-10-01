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Италия

В Генуе восстанавливают мост Моранди: первый пролет сдан

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
В Генуе восстанавливают мост Моранди: первый пролет сдан
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В Генуе установлен первый пролет нового виадука, строящегося на месте рухнувшего моста Моранди. Пролет весом 500 тонн держится на 50-метровых опорах. Новый мост будет состоять из 19 подобных частей. На торжественной церемонии выступил глава итальянского кабинета министров Джузеппе Конте. Он подчеркнул, что безопасность моста является безусловным приоритетом.

"Генуя - это символ возрождения, который обретает форму, - сказал Конте. - Мы можем увидеть это своими глазами, коснуться руками. Мы не забудем погибших здесь людей. Новый проект - это искупление. Он хранит память о жертвах".

Пролет моста Моранди, по которому проходила скоростная трасса Генуя-Савона, обрушился 14 августа прошлого года. В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. Трагедия унесла жизни сорока трех человек. Из-за падения конструкции, сотни людей лишились жилья. Следствие по этому делу до сих пор продолжается.