Саркози снова будут судить

Кассационный суд Франции направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции уголовное дело в отношении бывшего президента Николя Саркози. Он обвиняется в нелегальном финансировании избирательной кампании.

Речь идёт о его президентской кампании 2012 г., которую организовывало пиар-агентство Бигмалион. По версии следствия, Саркози тогда превысил верхний предел расходов на 20 млн евро, несмотря на предупреждения казначея. Бывшему президенту грозит до года тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.

Его защита добивалась закрытия дела на том основании, что нельзя дважды судить за одно и то же преступление, так как Конституционный совет еще в 2013 г. обязал его возместить перерасход на избирательную кампанию.