Нападение с саблей: есть жертвы

Один человек погиб и 9 пострадали в результате нападения на студентов профессионального училища в финском городе Куопио во вторник. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Полиция была вынуждена применить оружие. Нападавший задержан, он также ранен. Все пострадавшие доставлены в больницу, сообщили силы правопорядка в Твиттере. По данным местных СМИ, подозреваемый - учащийся этого заведения. Обстоятельства нападения пока не выяснены, как и мотивы нападавшего.

На этот час известно, что мужчина ворвался в профучилище Сало, расположенное в здании торгового центра Hermann, вооруженный саблей. Затем он привел в действие взрывное устройство.

Подобные нападения остаются редким явлением в скандинавской стране с населением в пять с половиной миллионов человек. Последнее массовое убийство произошло здесь в 2008 году.