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Брюссельское бюро

Слушания еврокомиссара по равенству

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 Isabel Marques da Silva 
Слушания еврокомиссара по равенству
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Элиана Фогель-Польски считается одним из авторов создавашейся в 1960-х годах прошлого века европейской социальной модели. Эта бельгийка выступала за равные права и возможности полов.

На её идеи и практику опиралась Урусула фон дер Ляйен, которая пытается обеспечить в возглавляемой ею Еврокомиссии гендерный паритит.

Датская феминистка призывает закреплять за женщинами места в структурах власти Евросоюза и отдельных государств:

«Нужно вводить квотирование в странах-членах ЕС, потому что мы видим, как такая система заработала в Еврокомиссии, - говорит Джули Розенкильде. - Это подтолкнуло бы страны-члены к большему гендерному равенству».

Документальный фильм о бельгийском адвокате, которая боролся за одинаковую с мужчинами оплату труда, был показан на конференции, организованной в Лиссабоне португальской Платформой за права женщин.

Французский режиссер фильма хотела бы привлекать к этой деятельности молодежь:

«Я преподаю, у меня много студенток, они более уверены в своей значимости, чем предыдущее поколение, - говорит Агнес Юбер. - Они также с больше уверенностью создают мир, который лучше соответствует их потребностям».

Бывший министр по обеспечению равенства в правительстве Мальты Хелена Далли получит такой же портфель в Еврокомисии. В среду ей предстоят слушания в Европарламенте.

Португальского депутата интересует, откуда возьмутся деньги на увеличение зарплат женщинам:

«Наша первая задача - выяснить, каким будет уровень финансирования для каждой политики, - говорит Маргарида Маркеш. - Вторая - понять, какую именно политику собираются проводить этот и все другие еврокомиссары".

Все члены Еврокомиссии будут подотчетны Оперативной рабочей группе по выполнению таких задача, какие наметила Элиана Фогель-Польски.

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