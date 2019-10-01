Слушания еврокомиссаров: Януш Войцеховский

Политическая карьера 64-летнего Януша Войцеховского связана с сельским хозяйством. Он был членом Польской крестьянской партии перед тем как в 2010 году вступил в правящую ныне «Право и справедливость».

В течение 12 лет Войцеховский работал в Европарламенте вице-председателем Аграрного комитета. Он уделял много внимания благополучию животных, а также отношениям между старыми и новыми членами Евросоюза.

В следующей Еврокомиссии Войцеховскому очевидно, поручат курировать сельское хозяйство. Под его руководством предстоит завершить реформу общей аграрной политики.

Председатель Урсула фон дер Ляйен будет требовать, чтобы эта отрасль выполняла поставленные ею природоохранные задачи, была экологически чистой и меньше влияла на изменения климата.