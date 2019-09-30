"Украинагейт": информатор помещен под федеральную защиту

Информатор, рассказавший о телефонных переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского, находится под федеральной защитой из-за поступающих в его адрес угроз, сообщают американские СМИ. Для этого, как отметил в своем письме адвокат осведомителя Эндрю Бакай, глава Нацразведки "активизировал" соответствующие ресурсы.

Имя информатора до сих пор неизвестно. Ранее The New York Times сообщала, что осведомитель работал в ЦРУ, куда вернулся после работы в Белом доме. Согласно жалобе, во время разговора Трампа и Зеленского осведомитель не присутствовал, о содержании беседы он узнал от других сотрудников президентской администрации.

Директор Нацразведки Джозеф Магуайр открыто поддержал информатора, заявив, что тот действовал из лучших побуждений и соблюдал закон

Ранее Трамп выразил желание встретиться с информатором, а также с тем человеком, который передал ему сведения о телефонном разговоре. Глава Белого дома заявил, что сотрудник ЦРУ "шпионил за ним" и теперь осведомителя могут ждать "серьезные последствия".

Скандал, который грозит Трампу импичментом, разгорелся на прошлой неделе. Поводом стал телефонный разговор американского президента с украинским коллегой, во время которого Трамп якобы хотел добиться от Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении сына Джо Байдена. Именно Байден-старший может стать соперником нынешнего главы Белого дома на ближайших выборах.

Позже Трамп принял решение опубликовать стенограмму разговора. Министерство юстиции не нашло нарушений в этой беседе и отказалось от дальнейшего расследования. Но тем не менее демократы всё же намерены провести слушания в Конгрессе в рамках возможной процедуры импичмента.

В воскресенье председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф сообщил также, что конгрессмены-демократы планируют добиться публикации переговоров Трампа с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом РФ:

"Думаю, что самое важное тут - защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и проверить, не подрывал ли президент нашу безопасность в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным".

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколькими днями ранее выразил надежду на то, что до публикации стенограмм Трампа и Путина дело не дойдет, поскольку в российско-американских отношениях "и без того полным-полно проблем".