Слушания еврокомиссаров: Фил Хоган

Дегустация молока в компании фермеров и в продавцов - этим регулярно занимался в последние 5 лет Фил Хоган. Это еврокомиссар по сельскому хозяйству, ирландский правоцентрист, самый рослый из высокопоставленных деятелей Брюсселя.

5 лет назад он купил билет в один конец из Дублина, где его имя было запятнано скандалом вокруг введения платы за воду.

В Еврокомиссии высоко оценили вклад Хогана, среди прочего, в разработку торгового соглашения с Японией и увеличение европейского продовольственного экспорта в разные регионы мира.

Но фермеры не могут простить ему падения закупочных цен на молоко и развитие сотрудничества с Южной Америкой, откуда может хлынуть дешевая, но сомнительная по качеству еда.

Аграрный еврокомиссар не собирается пока возвращаться в Ирландию. На втором своём сроке он надеется курировать торговлю.

Чтобы подписать контракт с окладом в 22 тысячи евро в месяц, Хогану нужно заручится поддержкой евродепутатов. И тогда это ярый противник «брексита» станет ключевой фигурой на переговорах об экономическом сотрудничестве Евросоюза с Соединённым королевством, что будет жизненно важно для его родной Ирландии.