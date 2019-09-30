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Венгрия

Венгры помогут Европе с полиолами

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 Мария Горковская 
Венгры помогут Европе с полиолами
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Крупнейший нефтегазовый концерн Венгрии MOL заложил в Тисауйвароше первый камень завода по производству многоатомных спиртов. Турецкие холодильники, польские матрасы, детали для немецких автомобилей. После введения завода в эксплуатацию в 2021 году, компания покроет около 13% потребностей европейских стран в полиолах.

Строительство обойдется предприятию в 1,2 млрд евро. Уже на данном этапе оно обеспечило рабочими местами 3 тысячи человек.

MOL рассчитывает стать первой компанией в Центральной и Восточной Европе, которая охватит все звенья цепочки - от добычи сырой нефти до производства полиолов - около 200 тысяч тонн в год.

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