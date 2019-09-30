Парламентарии Евразии сверили часы

Диалог, доверие, партнерство между регионами - под таким лозунгом прошла встреча спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. На слет в столицу Казахстана прибыли представители более 60 государств. Программа "Фокус" знакомит с подробностями.

... Нур-Султан - бывшая Астана - имеет столичный статус всего 22 года. За за этот короткий промежуток времени некогда небольшой город превратился в современный мегаполис с более чем миллионным населением. В сентябре он стал площадкой для Четвертого международного форума спикеров парламентов стран Евразии. В основу мероприятия заложен принцип активизации диалога для укрепления доверия и развития эффективных партнерских отношений между странами-участницами.

Идея, которую, как показал нынешний слет, разделяют спикеры и представители парламентских объединений 60 с лишним государств. Их встреча прошла под гостеприимным патронатом председателя парламента Казахстана. Нурлан Нигматулин говорит о растущей роли межпарламентского сотрудничества: "Такие встречи, такие форумы позволяют парламентариям из разных стран находить общие пути развития экономки своих государств".

На вопрос журналиста о приоритетных темах, обсуждаемых на двусторонних встречах, Нигматулин ответил так: "Это и вопросы цифровизации, это вопросы экологии, использования искусственного интеллекта. Думаю, такие встречи позволяют вести открытый диалог, который очень важен сегодня, в это непростое время".

В рамках конференций и двусторонних переговоров участники совещания сделали акцент на обеспечении безопасного и устойчивого развития в Евразии. Вектор, который считает единственно правильным французский сенатор Натали Гуле: "Мы все мечтаем о мире и безопасности, о благополучии для каждого. Моя тема - пищевые отходы, я добиваюсь их минимизации. У нас половина планеты голодает, а половина сидит на диете: в этом мире что-то не так... Я хочу, чтобы каждый депутат, вернувшись на родину, внес бы эту тему в повестку дня своего парламента, а потом попытался бы спасти людей от голода!"

Все больше и больше проблем, с которыми сталкивается человечество, решаются только через многостороннее партнерство: на это, кажется, обратили внимание все участники форума в Нур-Султане. Малайзия давно и плодотворно сотрудничает с соседними странами - опыт, которым охотно делился спикер малазийского парламента Мохамад Ариф: "Все в мире сегодня настолько взаимосвязано, что мы не можем сосредоточить внимание только на одной-двух странах, нет, подход должен быть шире".

Каков круг интересов Малайзии на подобных мероприятиях? Ариф уточнил: "У нас намечены цели по устойчивому развитию, и это хорошая платформа! Идея "никого не оставлять в хвосте"- просто гениальна. Действительно, если мы оставим позади одну страну, то проиграют все. Так что давайте создавать пространство мира, сотрудничества, диалога. Забудем о войнах и конфликтах, будем говорить друг с другом и так находить решения. В принципе ведь все люди хотят быть счастливыми с опорой на справедливо распределенные возможности и ресурсы".

Следующая, пятая встреча спикеров парламентов стран Евразии состоится в 2020 году в Индонезии.