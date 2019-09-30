Откуда берутся боли в пояснице?

Почему многие жалуются на боли в пояснице? Около 80% людей признаются, что в какой-то момент своей жизни от этого страдали или страдают. Почему это происходит так часто? Об этом мы спросили профессора Мартина Зорко, специалиста в области спортивной медицины и реабилитации Университетского медицинского центра Любляны:

Мартин Зорко: "Мы называем это биосоциальнофизической проблемой. Но, пожалуй, нам следует начать с физической проблемы. Возможно, это как-то связано с тем, как мы стоим. Потому что наш переход от четвероного животного к началу хождения на двух ногах, занял около одного или двух миллионов лет, а это довольно короткое время. Поэтому наше тело не полностью адаптировалось. У нас есть слабое место, так как сейчас нагрузки ориентированы в другом направлении - не так, как у собак или кошек.

Во-вторых, это современный образ жизни - все сидя, сидя и сидя. И еще одна вещь - это стрессы в нашей жизни. В настоящее время из-за стресса мы не можем нормально отреагировать - ни дать отпор, ни убежать, поэтому вынуждены жить с этим. И когда у вас возникают проблемы с какой-то частью вашего тела, психологические проблемы могут срабатывать как усилитель. И еще добавьте ко всему этому работу, которую мы должны выполнять. Тяжелая работа - еще один фактор, который способствует проблемам с нашим позвоночником".