XL Airways прекращает полёты

Французская авиакомпания XL Airways полностью прекратила полёты. Билеты на свои рейсы компания перестала продавать еще 19 сентября.

Решение об этом было принято, после того как XL Airways оказалась на грани банкротства. Для функционирования компании требуются как минимум 38 млн долларов США, но пока ни один инвестор не заинтересовался приобретением этого бюджетного авиаперевозчика. Окончательное решение о судьбе XL Airways суд примет в среду.

Авиационный парк компании состоит всего из четырёх самолётов "Аэробус А330". Они совершали рейсы в заморские территории Франции, а также в Китай и США. Руководство объясняет финансовые трудности компании конкуренцией со стороны норвежской компании-лоукостера Norwegian Air Shuttle, летающей в США, а также протестами "жёлтых жилетов", которые, как утверждается, могли заставить многих китайских туристов отказаться от поездок во Францию.

В прошлую пятницу суд постановил ликвидировать еще одну бюджетную французскую авиакомпанию, Aigle Azur, осуществлявшую полеты главным образом в Алжир.