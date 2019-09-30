В ЕС снизился уровень безработицы

Безработица в еврозоне в августе обновила минимум с 2008 года и составила 7,4%. В целом в ЕС - 6,2%. Таковы данные европейского статистического агентства Евростат.

Среди стран Евросоюза самые низкие показатели безработицы зафиксированы в Чехии - 2,0% и Германии 3,1%. Благополучно в этом отношении обстоят дела на Мальте, в Польше, Нидерландах , Румынии и Болгарии - в пределах 4%. Во Франции незанятыми оставались 8,5% трудоспособного населения, в Италии - 9,5%.

Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции - 17%. Однако та же Греция демонстрирует наибольшее снижение в годовом выражении - более 2%.

Не работающих европейцев насчитывается 15 миллионов 432 тысячи.