Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Брюссельское бюро

Вступительный экзамен еврокомиссаров

 Комментарии
 Андрей Бекетов 
Вступительный экзамен еврокомиссаров
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Еврокомиссия, которую сформировала немка Урсула фон дер Ляйен, сдаёт вступительный экзамен. Представители всех стран ЕС — кроме Германии и Великобритании - идут в Европарламент, как они говорят, «на гриль». Там депутаты профильных комитетов и комиссий «жарят» их горячими вопросами.

Цели слушаний — проверить пригодность кандидатов на свои посты, их финансовую подноготную и личную репутацию.

Говорить им приходится в течение трех часов, включая 15-минутное вступление, ответы на 25 вопросов и 5-минутное последнее слово.

Первыми на парламентский ковёр в Брюсселе вызваны 30 сентября:

- Словак Марош Шефчович, который в комиссии Жан-Клода Юнкера ведает энергетической политикой. Теперь ему сулит пост вице-председателя, ответственного за межинституциональные отношения и прогнозирование.

- Ирландец Фил Хоган, еврокомиссар по сельскому хозяйству, переключающийся на торговлю.

- И болгарка Мария Габриел, курирующая пока по цифровую экономику. Ей предполагается поручить вопросы инноваций и молодёжи.