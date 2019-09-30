Вступительный экзамен еврокомиссаров

Еврокомиссия, которую сформировала немка Урсула фон дер Ляйен, сдаёт вступительный экзамен. Представители всех стран ЕС — кроме Германии и Великобритании - идут в Европарламент, как они говорят, «на гриль». Там депутаты профильных комитетов и комиссий «жарят» их горячими вопросами.

Цели слушаний — проверить пригодность кандидатов на свои посты, их финансовую подноготную и личную репутацию.

Говорить им приходится в течение трех часов, включая 15-минутное вступление, ответы на 25 вопросов и 5-минутное последнее слово.

Первыми на парламентский ковёр в Брюсселе вызваны 30 сентября:

- Словак Марош Шефчович, который в комиссии Жан-Клода Юнкера ведает энергетической политикой. Теперь ему сулит пост вице-председателя, ответственного за межинституциональные отношения и прогнозирование.

- Ирландец Фил Хоган, еврокомиссар по сельскому хозяйству, переключающийся на торговлю.

- И болгарка Мария Габриел, курирующая пока по цифровую экономику. Ей предполагается поручить вопросы инноваций и молодёжи.