Мир простился с Жаком Шираком

В парижской церкви св. Сульпиция – Сен-Сюльпис – прошла заупокойная служба по бывшему президенту Франции Жаку Шираку. После пожара в Соборе Парижской Богоматери этот храм служит в качестве кафедрального собора парижской архиепархии. Богослужение возглавил архиепископ Парижский Мишель Опети.

Израильский пианист и дирижёр Даниэль Баренбойм исполнил «Экспромпт», соч. 142, Франца Шуберта. Это произведение было выбрано для исполнения на церемонии нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном, который присутствовал на отпевании своего предшественника вместе со своей супругой Брижит.

Кроме него на службе присутствовали бывшие главы французской республики: Валери Жискар д’Эстен, Николя Саркози и Франсуа Олланд, десятки иностранных глав государств и правительств, в том числе российский президент Владимир Путин, а также зарубежные лидеры эпохи нахождения Ширака у власти, как например, экс-президент США Билл Клинтон.

Семья Ширака была представлена его дочерью Клод и внуком Мартеном. Вдова покойного Бернадетт не смогла прийти из-за слабого здоровья.

Жак Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже.