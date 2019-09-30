Парламентский "гриль". Ирландский аграрий. Провал венгра и румынки

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Еврокомиссия, которую сформировала немка Урсула фон дер Ляйен, сдаёт вступительный экзамен. Представители всех стран ЕС - кроме Германии и Великобритании - идут Европарламенте, как здесь говорят, «на гриль». Там депутаты из профильных комитетов «жарят» их горячими вопросами.

Цели слушаний ― проверить профпригодность кандидатов, их финансовую подноготную, личную репутацию.

В числе первых на парламентский "гриль" в Брюсселе вызван 30 сентября Фил Хоган.

Ирландский аграрий

Дегустация молока в компании фермеров и в продавцов - этим регулярно занимался в последние 5 лет Фил Хоган. Это еврокомиссар по сельскому хозяйству, ирландский правоцентрист, самый рослый из высокопоставленных деятелей Брюсселя.

5 лет назад он купил билет в один конец из Дублина, где его имя было запятнано скандалом вокруг введения платы за воду.

В Еврокомиссии высоко оценили вклад Хогана, среди прочего, в разработку торгового соглашения с Японией и увеличение европейского продовольственного экспорта в разные регионы мира.

Но фермеры не могут простить ему падения закупочных цен на молоко и развитие сотрудничества с Южной Америкой, откуда может хлынуть дешевая, но сомнительная по качеству еда.

Аграрный еврокомиссар не собирается пока возвращаться в Ирландию. На втором своём сроке он надеется курировать торговлю.

Чтобы подписать контракт с окладом в 22 тысячи евро в месяц, Хогану нужно заручится поддержкой евродепутатов. И тогда это ярый противник «брексита» станет ключевой фигурой на переговорах об экономическом сотрудничестве Евросоюза с Соединённым королевством, что будет жизненно важно для его родной Ирландии.

Повторно отвергнутые кандидаты

Комитет Европарламента по юридическим делам во второй раз заблокировал процесс выдвижения кандидатов из Венгрии и Румынии на посты в Еврокомиссии. На днях, изучив в Брюсселе досье Ласло Трочани и Рованы Плумб, депутаты обнаружили у обоих конфликт интересов.

«Теперь мы уточнили, что оба кандидата, как было решено на прошлой неделе, непригодны для своей работы, - сказал немецкий «зелёный» Сергей Лагодинский. - Их не вызовут на дальнейшие слушания, во всяком случае, сейчас».

Венгерский либеральный депутат заявила, что Трочани, союзник премьер-министра Виктора Орбана, не разделят фундаментальных ценностей Евросоюза:

«Как министр юстиции, он был активным участником строительства нелиберального режима, который существует сейчас в Венгрии, - сказала Анна Донат. - Он способствовал разрушению верховенства закона; можем ли мы доверять ему как еврокомиссару?»

Предполагалось, что Трочани будет курировать вопросы расширения ЕС, а Плумб - транспорта. Теперь Урсула фон дер Ляйен просил Будапешт и Бухарест провести замену кандидатов.