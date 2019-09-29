Митинг в поддержку фигурантов "московского дела"

В Москве на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный с городскими властями митинг в поддержку политзаключенных, организованный незарегистрированной Либертарианской партией России.

В манифестации приняли участие, по данным МВД, 20 тысяч человек, по оценкам наблюдателей — 25 тысяч.

Участники акции требовали закрыть так называемое "московское дело" и прекратить преследование Фонда борьбы с коррупцией, созданного оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

REUTERS/Tatyana Makeyeva

Говорят демонстранты:

"Гражданское общество освободило уже шестерых фигурантов "московского дела" и я думаю, что только общественным давлением мы сможем добиться освобождения остальных".

"Меня не устраивает, что можно посадить любого человека незаконно".

Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве минувшим летом.

В ходе митинга выступил Алексей Навальный, он призвал продолжать поддержку заключенных. К собравшимся также обратились фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде.

Демонстрации под лозунгом "За честные выборы" во время избирательной кампания в Мосгордуму стали самими массовыми в Москве за последние годы.