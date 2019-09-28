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Афганцы проголосовали

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 Кнарик Хачатрян 
Афганцы проголосовали
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Четвёртые после падения режима талибов президентские выборы состоялись в Афганистане. Избирательная кампания и голосование проходили напряжённо: движение "Талибан", не признающее легитимность нынешнего правительства, грозило терактами и призывало выборы бойкотировать. Их неоднократно переносили, но на этот раз голосование наконец состоялось.

Фаворит выборов - нынешний афганский президент Ашраф Гани пришёл на избирательный участок одним из первых. как и пять лет назад, его главный соперник в борьбе за пост главы государства - действующий премьер-министр Абдулла Абдулла. Кроме них, в выборах участвуют ещё 16 кандидатов, но, по данным соцопросов, их шансы невелики.

Голосование проходило в условиях чрезвычайных мер безопасности: к охране избирательных участков были привлечены более 100 тысяч полицейских и военнослужащих. Минувшей ночью в провинции Нангархар на востоке Афганистана прогремели 9 взрывов, один человек погиб.

На проведение выборов было потрачено около 150 млн долларов, 60% этой суммы выделили афганские власти, остальное- международные организации и власти США.