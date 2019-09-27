Расследование или "охота на ведьм"?

Утверждения об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь выиграть грядущие выборы привело к началу процедуры импичмента. По мнению демократов, Трамп нарушил присягу и принцип разделения властей, вмешавшись в деятельность органов юстиции, к тому же иностранного государства. Конгрессмен от Калифорнии резюмировал задачи разбирательства.
Минюст США, у которого имеются и прокурорские функции, уже сообщил, что никаких нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования содержания телефонного разговора Зеленского и Трампа, найдено не было.
В стенограмме разговора Трамп называет имя Байдена-старшего в связи с Байденом-младшим, занимавшим пост в газовой компании Украины, но упоминания о зависимости между предоставлением Киеву помощи и открытием расследования о предполагаемой коррупции сына экс-виде-президента в беседе не содержится.