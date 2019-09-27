Буря в Палате общин. Джинн популизма. Памяти Ширака

Программу «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"Продолжается драма "брексита", и политическая напряженность в Лондоне накаляется. Я не преувеличиваю.

На этой неделе премьер-министр Борис Джонсон потерпел монументальное поражение, когда британский Верховный суд объявил закрытие им парламента незаконным.

На следующий день Палата общин снова собралась на сессию – и обе стороны выражали презрение друг другу.

Волна популизма и национализма по всей Европе, нашедшая выражение в «Брексите», изменила политический ландшафт. Это также изменило способ взаимодействия политических игроков.

Во многом благодаря социальным сетям тон и язык стали более «антиобщественными» и неуважительными.

Так куда же мы идём? На этой неделе у меня была возможность поговорить с крупным политическим мыслителем, заехавшим в наш город.

На этой неделе Европейский суд наложил географические ограничения на так называемое «право быть забытым». Отныне оно применимо только в пределах Европейского Союза.

Это принесло известную победу Google - и разочарование сторонникам конфиденциальности.

Ко мне присоединился Ричард Хигготт, политолог из Свободного университета Брюсселя, главный автор “Родосского Доклада”, Это обзор мирового порядка, подготовленный по заказу исследовательского института «Диалог цивилизаций» в Берлине и представленный на ежегодном Родосском форуме в октябре. Ричард, ваш доклад - об изменении международного мирового порядка и его будущих задачах. Давайте сосредоточимся на Европе. Останутся ли здесь национализм и популизм, и как они изменят европейские политические ландшафты в долгосрочной перспективе?

"Джинн, популистский джинн не вернётся в бутылку, - ответил Хигготт. - Это не означает, однако, что некоторые вещи, за которые выступали популисты, не могут быть отменены. Конкретно, я думаю о международных экономических отношениях и открытой свободной торговле. Популисты успешно распространяют миф о том, что иммиграция и глобализация привели к деиндустриализации различных частей Европы. Это не так! Это сделали технология, это искусственный интеллект".

Популисты представляют такую картину: «Мы, народ, против элитарных институтов, особенно на европейском уровне. Если бы вы были советником Урсулы фон дер Ляйен, как бы вы рекомендовали ей противодействовать такому нарративу?

"С этими людьми нужно вести разговор, - продолжал Хигготт. - Их нельзя вытолкнуть на обочину, потому что это даст им кислород. Новая Еврокомиссия должна признать наличиее справедливых нужд и чаяний, попытаться разобраться с ними, обсудить их. С популистами нужно разговаривать, причем не свысока. Важно выбрать правильный тон и верный подход в сочетании с решением серьезных вопросов по существу. Но я не советник Европейской комиссии".

Мы не можем завершить этот выпуск, не упомянув о смерти великого европейского лидера, бывшего президента Франции Жака Ширака. Французский парламент отреагировал на эту новость минутой молчания".