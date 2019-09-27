"Дойче велле" отвергает обвинения Госдумы во вмешательстве в дела РФ

Совет вещания DW отверг обвинения российской Госдумы, заявив, что компанию "нельзя в чем-либо упрекнуть за освещение событий в России", добавив, что совет "надеется на скорейшее улаживание дискуссии". "Мы ожидаем от российских властей, что все корреспонденты DW в России смогут свободно и беспрепятственно работать. Свободный обмен информацией имеет важное значение", - процитировал ТАСС пресс-службу телеканала.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила, что нашла подтверждение тому, что немецкая телекомпания "Дойче велле" (DW) нарушила закон РФ. Комиссия направит соответствующие материалы в МИД, Минюст, Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

Глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что во время несанкционированных акций протеста DW распространяла призыв "Москва, выходи!", "нарушив тем самым закон, который регулирует избирательные процессы".

Кроме того, по мнению членов думской комиссии, деятельность телеканала содержит признаки оправдания экстремизма. В частности речь идет о материалах о блогере Владиславе Синице, осужденного по ст. 282 УК РФ за "призыв похищать и убивать детей работников правоохранительных органов".

"Приговор вступил в законную силу, мы все считаем, что это преступник, экстремист, <:> кроме "Немецкой волны" - они считают, что это никакой не экстремист, а обычный оппозиционер. Но мы считаем, что если оппозиционер совершает преступление - а это, безусловно, преступление - то никакой он не оппозиционер, а преступник", - сказал Пискарев.

Если МИД посчитает доводы комиссии обоснованными, "Дойче велле" могут лишить аккредитации, признать "иностранным агентом" или привлечь к административной ответственности.

Госдума также проверит материалы "Настоящего времени", "Медузы", "Русской службы BBC (Би-би-си)", "МБХ медиа", "Голоса Америки". Проверены будут и компании Facebook и Google. Депутаты планируют подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства РФ.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за распространение в социальных сетях фейковые новости.