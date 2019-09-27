Новый рекорд в сольном скалолазании: швейцарский альпинист Дани Арнольд за 46 минут 30 секунд взобрался на вершину по отвесному склону горы Чима Гранде, входящей в состав массива Тре-Чиме-ди-Лаваредо в Доломитовых Альпах. Обычно опытным альпинистам на такой поход требуется от шести до семи часов.

Высота склона, по которому спортсмен совершил восхождение без страховки — 550 метров. Он рассказал, что проходил этот маршрут уже три раза, но впервые дошел до вершины без веревки.

35-летний альпинист установил рекорды уже на четырех отвесных горных склонах Европы.