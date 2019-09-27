Норберт Хофер: умеренность как преимущество

Надежды австрийских ультраправых связаны с ним: Норберт Хофер, новый глава Австрийской партии свободы (FPÖ), обладает в глазах многих очевидным преимуществом.

48 летний отец четверых детей, в прошлом специалист по авиационным технологиям, - гораздо более умеренный политик, нежели его предшественник Хайнц-Кристbан Штрахе, поплатившийся постом вице-канцлера и лидера партии из-за скандала на Ибице.

Занимавший в правительстве Себастьяна Курца кресло министра транспорта до раскола правящей коалиции в мае этого года, Хофер теперь метит на пост вице-канцлера. Основание для подобных амбиций - последние соцопросы, согласно которым 23 % австрийских граждан хотели бы снова видеть у власти коалицию правых и ультраправых.

Экс-канцлер и фаворит воскресного голосования, Себастьян Курц заявил, что в случае его победы и речи не может быть о присутствии в правительстве представителя жесткой линии Австрийской партии свободы - бывшего главы МВД Герберта Кикля. Кандидатура Норберта Хофера такого отторжения не вызывает.

Сын известного политика, Хофер очень быстро поднялся по карьерной лестнице: член муниципального совета в 26 лет, в 35 он избирается депутатом нижней палаты парламента, а семь лет спустя становится вице-спикером ассамблеи. Не помешала этому и травма, полученная при полете на параглайдере, из-за которой Хофер ходит с тростью.

Популярность не только в стране, но и за рубежом ему принесла победа в апреле 2016 года в первом туре президентских выборов с результатом 35,05 % голосов. И хотя второй тур, а затем и повторное голосование он проиграл лидеру партии зелёных Александру Ван дер Беллену, у многих отложился в памяти образ улыбчивого политика, несмотря на жесткие заявления по мигрантам и однополым бракам.