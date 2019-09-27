Торговцы детьми из Салоников

12 человек задержаны в Греции по обвинению в торговле детьми. Аресты прошли в Салониках в ходе крупномасштабной полицейской операции по обезвреживанию банды, которая занималась незаконной передачей на усыновление новорожденных, торговлей яйцеклетками и вербовкой суррогатных матерей. В отношении ещё 66 человек, подозреваемых в причастности к этим действиям начато расследование.

Руководитель управления безопасности Салоников генерал-майор полиции Антониос Цицис рассказал, что банда была хорошо организована, в неё входили юристы, педиатр, акушер-гинеколог и сотрудники частных клиник.

"Мы вскрыли 22 случая незаконного усыновления, - сказал Цицис, - а также 24 случая, когда женщины были донорами яйцеклеток за вознаграждение. Мы продолжаем обрабатывать имеющиеся у нас цифровые данные, а это значит, что расследование продолжается".

По данным следствия, банда действовала с начала 2016 года, организуя поездки в Салоники женщин из Болгарии, Грузии и России в качестве суррогатных матерей и доноров для яйцеклеток. Привозили также беременных женщин для последующего усыновления их детей за деньги - это обходилось примерно в 25 тысяч евро.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты документы об усыновлении и суррогатном материнстве, бланки свидетельств о рождении, банковские книжки, документы о транзакциях и многое другое.