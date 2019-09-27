"Битва поколений" за климат

"Мы прогуливаем лекции, чтобы преподать вам урок" - один из лозунгов очередного дня демонстраций в защиту окружающей среды, главные действующие лица которых - студенты и школьники.

От Италии и Финляндии до Южной Кореи и Новой Зеландии - многотысячные акции протеста в рамках движения "Пятница ради будущего" проходят по всему миру.

А идейная их вдохновительница - Грета Тунберг - возглавляет шествие в Монреале. Ранее юная шведская активистка выступила с трибуны ООН, обвинив мировых лидеров в пустословии и бездействии перед лицом экологических угроз.

"Евросоюз и его институты должны помочь странам, всем людям, гражданам, предоставив им возможность влиять на ситуацию. Это битва эпохи, нашего поколения. Если ничего не предпринимать прямо сейчас, то мы лишим себя будущего. Поэтому пора перейти к действиям. Таково решение проблемы", - уверяет Федерика Гаспарро, экоактивист движения "Пятница ради будущего Италии".

Неделю назад так называемые "климатические забастовки" с требованием принять срочные меры для борьбы с глобальным потеплением прошли в городах 160 стран и собрали около четырёх миллионов участников.