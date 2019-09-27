«Даркнет» в бункере НАТО

В Германии правоохранительные органы успешно взяли штурмом бункер НАТО. На покинутой базе альянса располагался незаконный дата-центр — хостинг целого ряда сайтов так называемого «даркнета» — теневого сегмента «всемирной паутины».

В результате целой серии операций в нескольких странах Европы арестованы 13 человек — граждане Германии, Нидерландов и Болгарии.

Йоханнес Кунц, глава полиции Рейнланд-Пфальца:

«Бункер оборудован по высочайшим стандартам безопасности и недоступен для представителей властей — так владельцы рекламировали свои услуги; они заявляли, что готовы принимать участие в любой деятельности кроме терроризма и детской порнографии».

Территория бывшей военной базы вместе с бункером была выкуплена в своё время гражданином Нидерландов. «Кибер-бункер» попал в поле зрения правоохранительных органов после массовых кибератак на инфраструктуру немецких телекоммуникационных компаний. Расследование длилось несколько лет.

На анализ данных на конфискованных серверах, по словам специалистов, уйдут ещё многие месяцы.