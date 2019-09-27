Лихорадка Западного Нила дошла до ФРГ

В Германии зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Вирус обнаружен у 70-летнего жителя Саксонии, которого укусил обычный комар. Именно эти насекомые - главные переносчики инфекции.

До сих пор в ФРГ опасный вирус встречался лишь у животных и птиц. У большинства людей лихорадка протекает почти бессимптомно, но некоторым грозит тяжелыми неврологическими нарушениями и даже смертью.

Заболевание широко распространено в тропиках и субтропиках. После того, как эти регионы стали популярны у туристов, оно всё чаще фиксируется в странах Европы.

Заразившийся немец уже прошел лечение в одной из клиник Лейпцига.