Египет: протесты и аресты

В Каире полиция применила слезоточивый газ для разгона около тысячи демонстрантов, собравшихся на акцию протеста с требованием отставки президента Абделя Фаттаха ас-Сиси. Усиленные наряды стражей порядка дежурят в столице и других городах страны.

Волна антиправительственных протестов прокатилась в Египте в конце прошлой недели, а в течении последних дней были задержаны около 2000 человек, включая оппозиционеров, известных писателей и общественных деятелей.

В пятницу утром Абдель Фаттах ас-Сиси вернулся из Нью-Йорка. По дороге из аэропорта он остановился поговорить со своими сторонниками и заявил, что им не о чем беспокоиться и все обвинения в коррупции безосновательны. В тот же день в каирском районе Насер-сити прошла демонстрация в поддержку президента. По данным агенства Reuters, на демонстрацию на автобусах привозили сотрудников госкомпаний из Каира и других городов. Так, сотрудников Delta Sugar привезли с завода, расположенного в дельте Нила.

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Между тем Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Египет соблюдать право граждан на мирные собрания и кардинально пересмотреть свое отношение к подобным акциям в будущем.