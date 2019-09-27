Евросоюз чтит память Жака Ширака

Когда в 2004 году в Аахене Жак Ширак и Герхардт Шредер пили пиво, это было не просто дипломатическое мероприятие или дружеская встреча. Тогдашние президент Франции и канцлер Германии сдвинули бокалы за особые двусторонние отношения, вышедшие далеко за рамки традиционной франко-германской оси.

К тому времени, в 2002 году, американцы вторглись в Ирак и свергли Саддама Хусейна.

Скончавшийся на этой неделе Ширак увидел опасность в создании однополярного мира. Он пришёл к выводу, что именно Евросоюз должна действовать как противовес Соединённым Штатам и при этом сотрудничать с ними.

«Мир и Европа поняли, что у Ширака есть глубокие ценности, долговременное знание мира и эволюции наций, - сказал евродепутат Бернар Гетта. - В тот момент он стал государственным мужем европейского масштаба».

Британец Блэр, испанец Аснар; португалец Баррозу, а также лидеры стран Центральной и Восточной Европы, вступавших тогда в ЕС, заняли в этой войне сторону США.

Но Франция, Германия, Бельгия и Люксембург осознали, что Евросоюзу пришло время самостоятельно двигаться вперед и создавать собственные оборонные и внешнеполитические структуры.

«Позвольте мне воздать должное человеку, который был другом Европы, Африки и Азии, покойному Жаку Шираку", - сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер».

В семидесятые годы, Ширак скептически относился к европейскому проекту, но к началу нынешнего века внёс немалый вклад в развитие союза, хотя и относился к нему по-своему. Он понял, что ни одна европейская страна в одиночку не может играть ведущую роль на мировой арене.

Пришло время закрепить новые политические реалии в Конституционном договоре. Но его отвергли на голосовании французы и голландцы.

Это было начало раскола между Северной, Южной и Восточной частями Европы, хотя удалось предотвратить их полное размежевание. Ширак собрался уйти в отставку.

«Европа была фантастическим приключением, хотя и не легким», - заключил он.