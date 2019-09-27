Как Австрия шла к выборам

Испанская Ибица, где начала рушиться карьера вице-канцлера Австрии. Хайнц-Кристиан Штрахе возглавлял правую Партию свободы. В июле 2017 году на этом курорте он был снят на скрытую камеру.

В присутствии русскоговорящей женщины Штрахе обсуждал возможность победы на выборах с помощью иностранных денег. Но оппозиционера подставили.

В мае 2019 года шестичасовая запись была предана гласности, разразился скандал. Так называемый "Ибица-гейт" пошатнул основы австрийской политической структуры.

Канцлер Себастьян Курц немедленно отмежевался от своего партнера по коалиции.

Штрахе выглядел загнанным в угол и особенно не оправдывался:

«Да, я был пьян, меня расслабила интимная обстановка, у меня развязался язык, и я стал обо всём полемизировать».

На той же пресс-конференции второй человек в австрийском правительстве объявил об оставке.

Это был конец коалиции консерваторов с ультраправыми. Уже через несколько часов канцлер попросил президента Александра Ван дер Беллена назначил досрочные выборы. Оба согласились, что это единственный выход из правительственного кризиса.

«Необходимо произвести обновление, - сказал президент. - Это надо сделать так быстро, как позволяет федеральная Конституция».

Правительственный кризис продолжался. Курц попросил Ван дер Беллена уволить крайне правого министра внутренних дел, что повлекло отставку остальных членов кабинета от Партии Свободы.

Оппозиционные социал-демократы предложили вынести вотум недоверия оказавшему в меньшинстве канцлеру, и получили поддержку от его прежних союзников.

Курц не смог противостоять этим объединившимся против него силам. Он провел всего полтора года на посту главы правительства, которое проиграло голосование в Национальном совете в Вене 27 мая.

Это первый в истории Австрии случай, когда парламент сместил канцлера.

Через неделю ван дер Беллен назначил временным канцлером председателя Конституционного суда Бриджит Бирляйн.

Она первая женщина, когда-либо служившая в этой должности. Ожидается, что её срок истечет после новых выборов 29 сентября.