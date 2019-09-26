Французы вспоминают Ширака

Французы вспоминают Жака Ширака, в последние годы, из-за тяжёлой болезни, не участвовавшего в общественной жизни страны. Он находился на вершине власти более 20 лет, с 1986 по 2007 г., сначала на посту премьер-министра, а затем президента республики. Большинство соотечественников высоко оценивают его достижения.

«Он был великим президентом, об утрате которого будет скорбеть вся Франция. А чета Шираков была частью нашей жизни».

«Мы узнали о его смерти сегодня днём на работе. И все сотрудники, многие из которых очень молоды, кажется, были очень расстроены этой новостью».

Особенно хорошо Ширака помнят в Париже, мэром которого он был с 1977 по 1995 гг., продолжая занимать эту должность даже уже будучи премьер-министром.

«Я считаю, что он был великим мэром Парижа, а затем, когда он стал президентом, он много сделал для Франции, для её положения в мире».

«С его именем связаны многие перемены, он сделал очень много для Франции. Его уважали как внутри страны, так и за рубежом. Он повысил престиж Франции во всём мире».

Но некоторые французы не могут простить бывшему главе государства нерешительность в проведении реформ и многочисленные коррупционные скандалы.

«Я думаю, что он был очень плохим президентом. Он не провёл реформы необходимые для Франции, и мы теперь расхлёбываем это».

Свои соболезнования в связи с кончиной экс-президента выразили практически все французские политики.