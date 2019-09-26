«Беспрецедентное дело»

Белый дом пытался закрыть доступ к записи телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Такие данные содержатся в докладе неназванного сотрудника разведки. Этот документ, ставший причиной скандала, в четверг обсуждал с конгрессменами глава Национальной разведки Джозеф Магуайр. Впрочем, по его словам, попытка сокрытия пока не доказана.

Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей конгресса США:

«Это называется сокрытием. В целях обеспечения национальной безопасности существует система электронных хранилищ. Если вы считаете, что определённая информация может служить корыстным политическим интересам президента, и решаете, что о ней знать не должны, что её нужно спрятать где-нибудь ещё — вот это и есть сокрытие».

Дональд Трамп, против которого началась процедура импичмента, обвинил демократов в стремлении развалить всю Республиканскую партию, и призвал своих сторонников сплотиться.

По мнению стороны обвинения, президент США пытался заставить украинского коллегу начать антикоррупционное расследование против сына демократа Джо Байдена — потенциального конкурента Трампа на выборах следующего года. В своё время Байден в администрации Обамы курировал украинское направление.

Белый дом на фоне скандала опубликовал во вторник стенограмму разговора — как утверждается, полную и неотредактированную.