Франция: пожар на химическом заводе в Руане

Сильный пожар произошел на заводе химической компании Lubrizol в городе Руан (департамент Приморская Сена на северо-западе Франции). Огонь вспыхнул около трех часов ночи по местному времени в здании предприятия, расположенного недалеко от центра города. По данным руководства, в настоящий момент жертв нет. Причины возгорания выясняются. В операции по тушению огня были задействованы около 150 пожарных и 50 единиц техники.

Префект департамента Приморская Сена заявил, что есть риск загрязнения реки. При этом первые пробы воздуха в районе ЧП не показали высокого уровня токсичности. В качестве мер предосторожности местные власти распорядились закрыть школы в центре и на севере Руана, а также в городах, расположенных к северу от него. Сообщается о перебоях в работе общественного транспорта. Региональная префектура призвала жителей тринадцати коммун, недалеко от Руана, по возможности оставаться дома.