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Аргентина

Орангутангу обеспечат достойную старость

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 Мария Горковская 
Орангутангу обеспечат достойную старость
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ASSOCIATED PRESS
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Достойную старость каждой личности, даже не человеческой. Четыре года назад защитники животных доказали, что орангутанг Сандра, которую много лет держали в тесной клетке, обладает некоторыми правами, традиционно закрепленными лишь за людьми, - на жизнь и свободу.

Сегодня ей 33 года. И самка готовится к переезду из вольера в Буэнос-Айресе на просторы флоридского Центра для больших обезьян.

"Мне кажется, все члены команды рады за Сандру. Решение о ее отправке принималось довольно долго. Зато теперь мы все уверены, что сделали для нее что-то действительно важное и хорошее", - говорит Гильермо Вьемейер, смотритель зоопарка.

Сандре предстоит 11-часовой перелет до Далласа, затем ее на грузовике доставят в Канзас, и уже оттуда после медицинского обследования на новое место жительства. В пути ее будут сопровождать смотрители из родного зоопарка.

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