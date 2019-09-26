Орангутангу обеспечат достойную старость

Достойную старость каждой личности, даже не человеческой. Четыре года назад защитники животных доказали, что орангутанг Сандра, которую много лет держали в тесной клетке, обладает некоторыми правами, традиционно закрепленными лишь за людьми, - на жизнь и свободу.

Сегодня ей 33 года. И самка готовится к переезду из вольера в Буэнос-Айресе на просторы флоридского Центра для больших обезьян.

"Мне кажется, все члены команды рады за Сандру. Решение о ее отправке принималось довольно долго. Зато теперь мы все уверены, что сделали для нее что-то действительно важное и хорошее", - говорит Гильермо Вьемейер, смотритель зоопарка.

Сандре предстоит 11-часовой перелет до Далласа, затем ее на грузовике доставят в Канзас, и уже оттуда после медицинского обследования на новое место жительства. В пути ее будут сопровождать смотрители из родного зоопарка.