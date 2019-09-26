МВФ утвердил Кристалину Георгиеву

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил Кристалину Георгиеву на посту директора-распорядителя. Гражданка Болгарии была единственным кандидатом. Официально она начнёт работу 1 октября

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ:

«Я вступаю в должность с полным осознанием проблем, которые перед нами стоят. Глобальный экономический рост по-прежнему неудовлетворителен, сохраняются торговые трения, во многих странах растёт долговое бремя».

В заявлении совета подчёркивается, что Георгиева — первая в истории глава МВФ из страны с развивающейся рыночной экономикой. НО за плечами у новой руководительницы — большой опыт. В течение 2010-х годов Георгиева занимала важные должности в Еврокомиссии: а последние два года была исполнительным директором Всемирного банка.

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ:

«Моя первая задача — помочь участникам МВФ свести к минимуму риски возникновения кризиса и быть готовыми справиться со спадами, если они возникнут. Для этого придётся иметь дело в том числе с такими вопросами, как неравенство, климат, быстрое развитие технологий».

Предшественница Георгиевой Кристин Лагард официально покинула пост две недели назад: теперь она — председатель Европейского центробанка.

Георгиева считает, что две женщины подряд на руководящем посту глобального значения — огромный успех. Борьба за гендерное равенство — один из приоритетов главы Международного валютного фонда:

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ:

«Когда женщины берутся за дело, мы принимаем лучшие решения и в мире становится лучше всем. Так что, женщины, сделайте так, чтобы вас заметили!»