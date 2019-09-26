Европарламент не утвердил венгра и румынку комиссарами

Ласло Трочани не прошёл собеседования в парламентском комитете по юридическим делам, который признал несовместимой с должностью еврокомиссара его адвокатскую деятельность. Бывшему министру юстиции Венгрии собирались поручить вопросы расширения ЕС.

Бывший министр по делам европейских фондов Румынии Рована Плумб, которая должна была курировать в Еврокомиссии транспорт, не смогла снять сомнений по поводу двух своих кредитов. Румынская пресса сообщает, что она одолжила у частного лица почти миллион евро на свою предвыборную кампанию.

«Мы обнаружили у них конфликт интересов, и тем самым выполнили свою задачу, - сказала французский евродепутат Манон Обри. - Мы не можем утвердить этих двоих в качестве еврокомиссаров».

Это означает, что оба кандидата даже не достигли этапа слушаний, на котором Европарламент должен проверить их компетентность.

Представитель правящей в Венгрии партии «Фидес» усматривает в решении депутатов предвзятость в отношении двух восточноевропейцев:

«Это политическая охота на ведьм, и мы этого так не оставим, - сказал Йожеф Шайер. - Такая внесудебная расправа, когда приговор известен заранее, напоминает мне о худших временах коммунистического режима».

Урсула фон дер Ляйен, взявшая было Трочани и Плумб в свою команду, теперь должна решить, что с ними делать. Возможно, она попросит Будапешт и Бухарест прислать двух других кандидатов.