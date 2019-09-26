Духи беременности и войны

За «Оскар» лучшему фильму на иностранном языке борется лента из Косова: психологическая и мистическая драма «Зана». Режиссёр Антонета Кастрати уже десять лет живёт в США, но её лента повествует о последствиях Косовской войны:

«Меня вдохновляли реальные события. Не „основано на реальных событиях“, это всё же вымышленная история, но материалом послужили мои собственные переживания. Во время войны я была подростком, я потеряла мать и сестру — их убили. Я хотела взглянуть на долгосрочные последствия войны на основе собственного опыта борьбы с посттравматическим расстройством и ночными кошмарами».

Заны — это мистические существа из албанской мифологии. Считается, что эти духи могут исцелять болезни и защищают потерявшихся детей. От этого имени происходит албанское слово, которое означает «беременность».

Главная героиня картины потеряла на войне единственного ребёнка и с тех пор не может родить вновь. Её преследуют кошмары, семейная жизнь под угрозой, а медицина помочь не может.

«Многие люди до сих пор верят в чёрную магию, считают её чем-то вроде альтернативной медицины. Многих женщин, девушек, невест отправляют к таким целителям. Это ещё один аспект, который я очень хотела исследовать и показать», — рассказывает Антонета.

Адриана Матоши, актриса:

«Это была непростая роль. После каждой сцены у меня болела голова, потому что мне приходилось выкладываться на все 100%».

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто, который часто называют «репетицией Оскара». Албанские кинематографисты каждый год привозят в США картины, претендующие на приз киноакадемии, «Зана» стала уже шестой такой лентой. Однако до исх пор ни одна из них не была номинирована.