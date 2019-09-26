Кубинцы запрягают лошадей... И не потому что они перестали доверять привычным видам общественного транспорта – последние несколько недель Остров Свободы столкнулся с острой нехваткой топлива . На автозаправочных станциях, где имеется в наличии бензин, выстраиваются длинные очереди.

"Перевозка людей на гужевом транспорте в ситуации, в которой мы оказались, со всей этой блокадой, действительно решает множество проблем", – считает гаванский водитель Хоакин Альфонсо.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал происходящее результатом усиления агрессивных действий США против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. В апреле власти США внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, а также принадлежащий им танкер, задействованный в перевозках венесуэльской нефти на Кубу.

Венесуэльская нефтекомпания PDVSA планирует увеличить объем поставок на Кубу. По данным Рейтерс, на этой неделе туда отправились по меньшей мере два венесуэльских танкера, еще девять встали в очередь на погрузку.