Более 50 человек пострадали из-за жесткой посадки самолета в Барнауле

Более 50 человек пострадали в результате жесткой посадки лайнера Boeing 767-300 в Барнауле. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК. Несколько пассажиров были госпитализированы. Позже почти всех их отпустили на амбулаторное лечение, только одна женщина, по данным местного Минздрава, по-прежнему находится в больнице.

Самолет компании Azur Air, на борту которого находился более 340 человек, следовал из Вьетнама. При посадке у него загорелась стойка шасси. Причины аварии выясняются. Было возбуждено уголовное дело. К настоящему моменту аэропорт уже работает в штатном режиме.

Потушить пожар удалось за 20 минут. Притом, как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Алтайскому краю, всего за несколько часов до инцидента в аэропорту местные спасатели провели тренировку по ликвидации происшествий на борту самолетов. В учебной ситуации экипаж должен был совершить экстренную посадку после попадания молнии, а при приземлении по задумке произошло разрушение правого крыла и возгорание топлива.

Инциденты в российских аэропортах в 2019 году

За этот год в российских аэропортах произошло более десятка ЧП. В середине августа лайнер "Уральских авиалиний", направлявшийся в Симферополь, приземлился "на брюхо" в кукурузном поле около Жуковского после попадания птиц в двигатели. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Этот случай многие сравнили с "чудом на Гудзоне".

В середине июля в салоне лайнера компании "Нордвинд", который должен был вылететь из Москвы в Ереван, при разбеге по ВПП возникло задымление. При эвакуации пострадали несколько человек.

В конце июня Ан-24 компании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа двигателя. При приземлении борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. Погибли пилот и механик.

За две недели до этого в Астрахани совершил аварийную посадку Airbus A-319 авиакомпании "Сибирь". Никто не пострадал. Причиной инцидента стала техническая неисправность.

В начале мая в Шереметьеве через полчаса после взлета совершил посадку Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший в Мурманск. После приземления у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погибли более 40 человек.