Лука Пармитано стареет в космосе

Итальянский астронавт Лука Пармитано продолжает знакомить зрителей Euronews с новостями с борта МКС. В очередном выпуске "Космических хроник" в фокусе внимания Пармитано - физиологические процессы, происходящие с людьми в условиях микрогравитации.

Лука Пармитано, космонавт: "Начинается третий месяц нашей миссии. Мы много занимаемся наукой, у нас было немало интереснейших экспериментов. Хочу рассказать вам об исследованиях, касающихся перемещения жидкости. Мы знаем, что в условиях микрогравитации кровь, лимфа, вся жидкость организма имеет тенденцию перемещаться в верхнюю часть тела. Такой эффект дает сокращение сердечной мышцы в условиях невесомости по сравнению с Землей.

В итоге у космонавтов на орбите растет давление - внутричерепное, внутриглазное, меняется состояние сердца и сосудов. Наше исследование ставит целью выявить все эти изменения, произвести замеры. Я лично участвую в эксперименте, который изучает такое явление, как старение сосудов.

Действительно, когда мы возвращаемся после долгого пребывания в космосе, наша сердечно-сосудистая система демонстрирует признаки старения, которых не произошло бы на Земле. С чем именно это связано? С особенностью космического питания, образа жизни, спортивных нагрузок в условиях микрогравитации? В рамках исследования мы ищем ответы на эти вопросы и обязательно их найдем!"

Репортаж подготовлен в партнерстве с Европейским космическим агентством.