В Малаге объединили Пикассо и Колдера

Объем и пустота. Пабло Пикассо и Александр Колдер. Организаторы выставки в Малаге предлагают вместе с революционерами искусства 20-го века задуматься над пространством.

Кинетические системы американского скульптора вступают в диалог с искаженными пропорциями и временем испанского художника.

Перед нами непривычный Пикассо. В представленных здесь работах он близок к тому, что мы называем абстракцией. Можно сказать, что он играет с геометрическими формами, как ребенок - с геометрическими фигурками. Александр Колдер идет в этом направлении еще дальше. Хосе Лебреро директор Музея Пикассо в Малаге

57 работ Колдера, 50 - Пикассо. Объединить мастеров таким образом решили их внуки.

Впервые Пикассо и Колдер встретились в 1931 году, их пути не раз пересекались в Париже. Несколько месяцев назад выставка прошла во французской столице. Тогда ее посетили примерно 400 тысяч человек.

В музее Пикассо в Малаге экспозиция продлится до 2 февраля.