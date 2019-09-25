ЕС: время "синей экономики"

Нежное солнце, легкий бриз. Как не мечтать о доме у моря? Но покупка недвижимости в таких местах несет в себе риск, указывают эксперты, поскольку каждый уголок планеты столкнется с последствиями климатических изменений. Европа не исключение. Морские пространства ЕС и его побережья играют важнейшую роль в благосостоянии и процветании сообщества.

На приморские регионы ЕС, а в них проживает 214 миллионов человек, приходится 43% ВВП Евросоюза.

В докладе экспертов ЕС о потенциале морей и океанов для обеспечения устойчивого экономического роста, говорится о том, что в сообществе продолжает укореняться концепция " синей экономики" - морского и прибрежного аналога "зеленой".

В сферах деятельности, так или иначе связанных с морем, океаном и прибрежной зоной заняты более четырех миллионов европейцев. Годовой оборот в синей экономике ЕС составляет 658 миллиардов евро.

Здоровые моря и океаны в состоянии дать решение вопросам, касающимся климатических изменений, альтернативной энергетики и продовольствия. Но здоровыми они останутся только в том случае, если человечество сможет остановить или значительно замедлить глобальное потепление.