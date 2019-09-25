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Брюссельское бюро

Оценка Евросоюза правозащитниками

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 Андрей Бекетов 
Оценка Евросоюза правозащитниками
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Правозащитная организация Amnesty International приурочила к Генеральной Ассамблее ООН доклад о политике в этой сфере Евросоюза. В докладе говорится, что ЕС хранит молчание по поводу нарушений прав человека в Саудовской Аравии, но громко критикует за такие действия Китай и Россию.

Представитель "Международной амнистии" при учреждениях ЕС в Брюсселе считает, что они должны избавиться от таких двойных стандартов, хотя и хвалит их за внимание к политзаключённым:

«Мы находим, что Евросоюз много раз проявил инновационные подходы, когда поддерживал правозащитников, предавал гласности их имена, следил за судебными процессами над ними и призывал освободить их из тюрем. Мы хотим видеть больше этого, - сказала Ева Гедди. - Евросоюз должен ещё более полно реализовывать свои принципы в отношении преследуемых правозащитников и проявлять гораздо более смелый подход ".

Помимо названных стран, в докладе также проанализирована ситуация за последние 5 лет в Бурунди и Гондурасе. Отмечено, что в особой опасности там находятся поборники прав женщин, ЛГБТ-сообщества, коренных народов, а также защитники земли и окружающей среды.

«Зелёный» евродепутат из Германии согласилась с выводами доклада и выразила обеспокоенность ситуацией в Южной Америке:

«Евросоюз пытается ратифицировать свой договор с МЕРКОСУР и Бразилией, и по-моему, в эту торговую сделку нужно включить требование о защите прав человека и окружающей среды, - говорит Ханна Нейман. - Но конкретные национальные интересы и эгоизм некоторых стран-членов мешают ЕС занять единую позицию».

Несколько бразильских правозащитников номинированы в этом году политическими фракциями Европарламента на премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли, которая будет присуждена в декабре.