Доклад "Амнистии" о ЕС и РФ. Новые санкции. Дни науки

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Правозащитная организация Amnesty International приурочила к Генеральной Ассамблее ООН доклад о политике в этой сфере Евросоюза. В докладе говорится, что ЕС хранит молчание по поводу нарушений прав человека в Саудовской Аравии, но громко критикует за такие действия Китай и Россию.

Представитель "Международной амнистии" при учреждениях ЕС в Брюсселе считает, что они должны избавиться от таких двойных стандартов, хотя и хвалит их за внимание к политзаключённым:

«Мы находим, что Евросоюз много раз проявил инновационные подходы, когда поддерживал правозащитников, предавал гласности их имена, следил за судебными процессами над ними и призывал освободить их из тюрем. Мы хотим видеть больше этого, - сказала Ева Гедди. - Евросоюз должен ещё более полно реализовывать свои принципы в отношении преследуемых правозащитников и проявлять гораздо более смелый подход ".

Amnesty International упоминает правозащитников Оюба Титиева и Валентину Череватенко, которые, по её словам, подвергались необоснованным преследованиям в России.

"Сокращению и даже снятию с них обвинений способствовали последовательные и скоординированные действия Евросоюза на высоком уровне", - говорится в докладе.

Меры против Венесуэлы и Никарагуа

Евросоюз собирается ввести санкции против семи официальных лиц Венесуэлы в связи с их причастностью к случаям применения пыток и нарушений прав человека. Послы стран ЕС также дали в Брюсселе согласие на создание санкционного режима в отношении Никарагуа.

Оба решения должны быть ещё ратифицированы на министерском уровне.

Научный фестиваль

В Брюсселе впервые проводятся Европейские дни исследований и инноваций. В рамках мероприятия развёрнута, в частности, выставка под названием «Наука — это замечательно!», призванная в развлекательной форме стимулировать творчество и сотрудничество в этой сфере.

Состоялась церемония награждения победителей конкурса молодых ученых из стран ЕС.

Еврокомиссия назвала Европейской столицей инноваций-2019 французский город Нант.