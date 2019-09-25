Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламентскую оппозицию попытаться вынести вотум недоверия его правительству. Глава британского кабмина обратился к своим политическим оппонентам во время вечернего выступления в Палате общин после досрочного возвращения из Нью-Йорка, где он участвовал в работе Генассамблеи ООН.

"Если официальная оппозиция действительно не испытывает доверия к правительству, то у нее будет шанс это доказать. До окончания сегодняшнего заседания Палаты общин оппозиция может внести предложение провести вотум о доверии правительству. Вперед!" - сказал Джонсон, поставив под сомнение способность своих противников пойти на решительные шаги.

Он также заявил, что помимо Лейбористской партии, которая является крупнейшей из оппозиционных сил, внести такое предложение могут также "Либеральные демократы" или Шотландская национальная партия, лидеры которых призывали Джонсона подать в отставку с занимаемого поста.