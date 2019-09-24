Трамп: "будущее принадлежит патриотам"

Соединенные Штаты намерены прекратить политику "бесконечных войн" и стремятся к установлению партнерских отношений с государствами вместо соперничества, придерживаясь при этом девиза "Америка прежде всего". Об этом заявил с трибуны 74-й Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп.

"Мудрые лидеры всегда ставят на первое место благо своего народа и своей страны, - заявил в частности Трамп. - Будущее принадлежит не глобалистам, будущее принадлежит патриотам".

Реформа сложившейся системы мировой торговли - ключевой момент стратегии нынешней администрации США, продолжил глава Белого дома. Он также заявил о необходимости "радикальных изменений" во Всемирной торговой организации (ВТО).

"США лишились 60 тысяч предприятий после вступления Китая в ВТО, это происходит и с другими странами по всему миру. ВТО нуждается в радикальных изменениях: вторая по величине экономика мира не должна называться развивающейся и пользоваться системой за счет других", - добавил Трамп.

Касаясь главной европейской новости - брексита - Дональд Трамп назвал "ужасным" такое развитие событий, при котором Великобритания откажется от выхода из ЕС как то планировал премьер-министр. Бориса Джонсона, с которым глава Белого дома встретился во вторник в кулуарах Генассамблеи ООН, Трамп считает "единственным, кому это под силу".

"Поскольку Соединенное королевство готовится к выходу из Евросоюза, я ясно дал понять, что мы намерены заключить потрясающее торговое соглашение с Великобританией, которое принесет огромную пользу обеим странам", - заключил президент США.

Трамп также заявил о расширении санкционного списка по Венесуэле и о том, что США намерены ужесточать санкции в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не изменит свою политику.