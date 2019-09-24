"Безвизовый режим" для российской делегации

10 членов российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, не получили визы в США и не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 24 по 30 сентября. Делегация должна было сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова, который обсудит эту ситуацию на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео.
МИД РФ назвал произошедшее "возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил:
Песков отметил, что "Америка предоставляет свою территорию в штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, — это ограничить, например, пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк. Каких-то иных рестрикций Соединенные Штаты вводить не вправедля тех, кто отправляется на Генассамблею".
По словам Косачева, находящегося под санкциями США, промедление с выдачей виз — политическое решение.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал:
В посольстве США в Москве заявили, что не комментирует частные случаи подачи заявок на получение визы. Официальный представитель МИД РФ отметила, что документы были возвращены с формулировкой "рано сдали".