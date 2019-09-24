Из Стены Плача в Иерусалиме извлекли записки

У Стены Плача в Иерусалиме прошла церемония извлечения записок с просьбами к Всевышнему. Это происходит дважды - перед праздником Песах и как сейчас, в преддверии еврейского Нового года. Письма собирают деревянными палочками, герметично упаковывают в мешки и перевозят на Масличную гору в Иерусалиме. Раввин Стены Плача произносит молитву за исполнение желаний.

Раввин Стены плача Шмуэль Рабинович: "На этом месте согласно преданию будут услышаны просьбы и молитвы любого человека, из какой бы страны он сюда ни прибыл. Ибо здесь расположены врата рая, открытые для молитв. И евреи и не евреи , как из Израиля, так и из других государств мира, приносят сюда записки со своими пожеланиями и прячут их в щели между камнями Западной Стены".

Посланий, написанных от руки - сотни тысяч. Паломники кладут письма лично. Впрочем сейчас свои просьбы Творцу можно отправить по интернету, факсу или заказной почтой. Затем раввины отнесут записки к святому для верующих месту .